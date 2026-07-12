أميركا تبلغ إسرائيل بعدم الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف الإعلام العبري، يوم الأحد، عن استعداد إسرائيلي لسيناريوهات تصعيد محتملة بين واشنطن وإيران، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون واشنطن طلبت حتى الآن من إسرائيل عدم الانخراط المباشر في المواجهة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع تطورات التصعيد عن كثب، مع استعداد الجيش لاحتمال امتداد المواجهة إلى إسرائيل، سواء عبر هجمات مباشرة من إيران أو من خلال جبهات إقليمية أخرى.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي عزز جاهزية منظومات الدفاع الجوي، وحدث خططه العملياتية وقاعدة بيانات الأهداف داخل إيران، تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن أي رد عسكري واسع على هجوم إيراني سيجري بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية ترى أن التزام إيران بأي تفاهمات مؤقتة يواجه تحديات كبيرة.

واعتبرت أن مستقبل المفاوضات يعتمد على قرارات القيادة الإيرانية ومدى قدرتها على ضبط الحرس الثوري.

وفي السياق ذاته، كشفت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا اتصالًا هاتفيًا تناول تطورات التصعيد مع إيران، فيما لم يُحدد حتى الآن موعد للقاء كان الجانبان قد أعلنا سابقًا عزمهما عقده، في ظل انشغال الإدارة الأميركية بإدارة الأزمة الحالية.

وتزامنت هذه مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان.