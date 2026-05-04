ميرسك: سفينة بضائع عبرت مضيق هرمز برفقة قوات أميركية

شفق نيوز- كوبنهاغن

أعلنت شركة ميرسك للشحن، مساء اليوم الاثنين، مغادرة سفنية تجاربة لمضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أميركية.

وقالت الشركة: السفينة غادرت الخليج برفقة قوات عسكرية أميركية، وهي سفينة نقل مركبات، حيث عبرت بنجاح ودون أي حوادث.

وأضافت أن "السفينة ترفع العلم الأميركي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، منع سفن ومدمرات أميركية من المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات على تحذير طهران بأن دخول الممر المائي لا يمكن أن يتم من دون التنسيق معها.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ضمن بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران" في عملية أسماها "مشروع الحرية".