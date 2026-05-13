ميدانياً.. حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوباً وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

شن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء هجمات استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة جنوبي لبنان في ظل تصاعد التوترات جراء خرق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، فإن الحزب أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب الجنود الإسرائيليين المتواجدين جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، مؤكداً اعتراض هدف جوي "معادٍ" على تلك القوات ايضاً.

وفي سياق متصل افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة "أفيفيم" بالجليل الأعلى إثر اختراق طائرة مسيرة "معادية"، مندون مزيد من التفاصيل.