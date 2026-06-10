موقع أميركي: ترمب دخل اجتماعاً عسكرياً وأمامه خيار شن ضربة واسعة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث خيارات توجيه ضربات جديدة ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب طهران "مجدداً وبقوة اليوم".

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين قولهما، إن أحد الخيارات التي يدرسها ترمب يتمثل في تنفيذ عملية واسعة النطاق وقصيرة المدة، بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها في المفاوضات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كشف الموقع أيضاً، أن مسؤولين إيرانيين وأميركيين أجروا محادثات متوازية مع وسطاء قطريين في الدوحة خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك، بحسب ما نقله عن مصدر إقليمي.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهماً طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن واشنطن "ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس".

كما أوضح أن بلاده تريد "اتفاقاً حقيقياً وفعّالاً"، مشدداً على أن "إيران وافقت على عدم امتلاك النووي والآن عليهم التوقيع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، كانت شنت مساء أمس الثلاثاء، غارات على مواقع عدة في الجنوب الإيراني، إثر تأكيد الرئيس الأميركي أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أميركية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين.

فيما ردت القوات الإيرانية عبر إطلاق صواريخ ومسيرات نحو قواعد أميركية في الكويت والبحرين والأردن، أفيد عن إسقاطها واعتراضها كلها.

كما جرت مواجهات متبادلة أيضاً بين إسرائيل وإيران، مساء الأحد الماضي وحتى صباح الاثنين، قبل أن يعلن الجانبان وقف الهجمات إثر حث ترمب الطرفين على التهدئة.

بينما شكل هذا التصعيد مزيداً من التعقيد لمساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير 2026 رغم تكرار الرئيس الأميركي عشرات المرات خلال الفترة الماضية قرب التوصل لتوافق.