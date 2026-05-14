موقع عبري: مصر تنشر مقاتلات "رافال" في الإمارات لمواجهة هجمات إيران

قال موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي، يوم الخميس، إن مصر نشرت مقاتلات "رافال" في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز منظومة الدفاع الجوي الإماراتية، على خلفية الهجمات الإيرانية المتكررة في المنطقة.

وأضاف الموقع الاخباري العبري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد زار الإمارات مؤخراً، وتفقد جناحاً من مقاتلات "داسو رافال" التابعة للقوات الجوية المصرية المتمركزة هناك، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن ما وصفته بتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التوترات الإقليمية.

واعتبر الموقع، أن نشر المقاتلات يهدف إلى دعم أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية في مواجهة ما اعتبرته هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، ضمن سياق التصعيد الإقليمي.

وبحسب الموقع، فإن الخطوة تعكس انتقال الدور المصري من الدعم السياسي إلى مشاركة عسكرية مباشرة في إطار ما وصفته بـ"أمن الخليج"، الذي تعتبره القاهرة جزءاً من أمنها القومي.

وأضاف التقرير العبري، أن القاهرة تعمل ضمن إطار أوسع لتنسيق دفاعي عربي يضم دولاً مثل الأردن والمغرب، في ظل ما وصفته بمحاولات تشكيل "جبهة عربية موحدة" لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وفي السياق، نقلت القناة "12" الإسرائيلية أن نشر المقاتلات يمثل تحولاً في السياسة المصرية العلنية، بعد عرض صور تظهر طيارين مصريين ومقاتلات تحمل شارات القوات الجوية المصرية في الإمارات.

وأشارت القناة إلى أن مصر أكدت أن هذا الوجود ذو طبيعة دفاعية بحتة، ويهدف إلى الردع ودعم الحلفاء في الخليج دون الدخول في عمليات هجومية.

كما لفتت إلى أن هذا التطور يأتي في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين القاهرة وطهران، ومحاولات تجنب تدهور إضافي في الاستقرار الإقليمي، بحسب مصادر دبلوماسية نقلتها القناة.