موسكو: إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيع المستوى

شفق نيوز- موسكو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الخميس، إحباط هجوم كان يستهدف ضابطاً رفيع المستوى في العاصمة موسكو.

وأشار الجهاز، في بيان له، أن الهجوم هو محاولة من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية لتنفيذ سلسلة غير مسبوقة من الهجمات الإرهابية ضد منشآت عسكرية وعسكريين في روسيا باستخدام المسيرات.

كما لفت الأمن الروسي إلى أن من بين المنشآت التي خططت كييف لشن هجمات عليها كانت إحدى المؤسسات الرائدة في المجمع الصناعي العسكري الروسي، موضحاً أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما شارك في عملية التخطيط لاغتيال الضابط الروسي رفيع المستوى.