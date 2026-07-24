موجات الحر تكبّد لندن خسارة بملياري دولار

شفق نيوز- لندن

كشف بحث جديد، أن الموجة الحارة التي شهدتها المملكة المتحدة في حزيران/يونيو أدت إلى خسارة 24 ساعة عمل وكلفت اقتصاد البلاد 1.15 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 1.53 مليار دولار.

واضطر العاملون عبر البلاد إلى أخذ أجازة أو تعديل ساعات العمل خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 حزيران/ يونيو الذي حطمت فيه درجات الحرارة الأرقام المسجلة في حزيران/ يونيو.

وكانت الموجة الحارة هي الثانية من ثلاث موجات ضربت غرب أوروبا خلال ثلاثة أشهر فقط العام الجاري، مما تسبب في زيادة تأثيرها على الصحة والبنية التحتية والموارد المائية والزراعة والحياة البرية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وتسببت موجة الحر في فقدان نحو 24 مليون ساعة عمل، وبلغ متوسط خفض عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الأخير من يونيو في المملكة المتحدة 0.47 ساعة، بحسب تحليل استبيان برئاسة معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة التابع لكلية لندن للاقتصاد والمركز الأوروبي المتوسطي للتغير المناخي.

وبالنسبة للدراسة، سأل الباحثون عينة تمثيلية وطنية من 1950 بالغا بريطانيا بشأن كيفية تأثير الموجة الحارة على ساعات العمل والقدرة على النوم وأي تغيير لنظام العمل خلال ذلك الأسبوع.