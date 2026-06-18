"مهمة عسكرية محتملة".. ألمانيا ترسل سفينتين إلى مضيق هرمز

شفق نيوز- بروكسل

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يوم ‌الخميس، إن بلاده أرسلت سفينتين في البحر الأحمر استعداداً لمهمة عسكرية محتملة في مضيق ⁠هرمز.

وقال بيستوريوس للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "في هذه اللحظة، تبحر كاسحة الألغام التابعة لنا، فولدا، ‌وسفينة ⁠الإمداد موسيل، عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر".

وأوضح بيستوريوس أن أي مشاركة ⁠في عملية إزالة ألغام ستتطلب موافقة إيران وسلطنة عمان، ⁠مضيفاً أن أي مهمة ستعتمد أيضاً ⁠على نتائج المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم فتح مضيق هرمز، غداً الجمعة، أمام الملاحة البحرية بعدما وقع الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، اتفاقاً شاملاً لإنهاء الحرب يقضي بفتح الممر المائي وتخفيف العقوبات على إيران.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى، أفاد في 13 حزيران/ يونيو الجاري، بأن بريطانيا وفرنسا بحثتا تشكيل تحالف بحري ولديهما سفن عسكرية قريبة وجاهزة للمشاركة في إزالة الألغام في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة التي تلي فتح المضيق ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية.