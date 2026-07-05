مهجّرون كورد يحتجون في الحسكة مطالبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية (صور)

شفق نيوز- الحسكة

نظّم مهجرون كورد من مدينة سري كانيه (رأس العين) في محافظة الحسكة السورية، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالإسراع في إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدين أن استمرار نزوحهم لسنوات طويلة لم يعد مقبولاً، وأن حقهم في العودة يجب أن يكون أولوية إنسانية لدى الحكومة السورية ومسؤوليها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن المحتجين رفعوا لافتات كتب على عدد منها: "من حق كل طفل أن يعيش في منزله وليس في المخيم"، و"حق العودة يجب ألا يهمش"، و"العودة مطلب وحق إنساني"، و"كفى تهجيراً قسرياً"، في رسالة تعكس استمرار معاناة آلاف العائلات التي تعيش في المخيمات ومراكز الإيواء منذ العام 2019.

ونزح أكثر من 100 ألف شخص من منطقة سري كانيه (رأس العين)، وكري سبي (تل أبيض) مع هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية لها على المنطقة في أواخر العام 2019، فيما استقر نحو 12 ألف شخص منهم في إقليم كوردستان كلاجئين.

وتأتي هذه الوقفة في وقت شهدت فيه مناطق شمال سوريا خلال الأشهر الماضية عودة آلاف العائلات النازحة إلى مناطقها، لا سيما في منطقة عفرين، ما دفع نازحي رأس العين إلى المطالبة بتسريع إجراءات إعادتهم أسوة ببقية النازحين.

وتوجه محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، إلى مكان تجمع المحتجين، حيث استمع إلى مطالب المحتجين التي تركزت على ضرورة الإسراع في إنهاء ملف النزوح وتأمين عودتهم إلى مدينتهم وقراهم.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال المحافظ إن الحكومة والجهات المعنية تواصل العمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين، مؤكداً أن هناك تحديات ميدانية عديدة ما تزال بحاجة إلى معالجة، أبرزها إزالة الألغام والمخلفات الحربية، إضافة إلى معالجة أوضاع العائلات الموجودة داخل مدينة رأس العين، بما يضمن تنفيذ عملية العودة بصورة آمنة ومنظمة.

وأضاف أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة العقبات التي تعترض عودة المهجرين، مشدداً على أن ملف أبناء رأس العين يحظى بمتابعة مباشرة، وأنه سيبذل كل الجهود الممكنة لإعادة جميع المهجرين إلى منازلهم ومدينتهم، حتى الوصول إلى حلول تنهي معاناتهم وتضمن عودتهم الآمنة.

وقالت النازحة شيرين حسن، لوكالة شفق نيوز، إن العائلات النازحة لم تعد تحتمل استمرار الحياة في المخيمات، مضيفة: "نعيش منذ سنوات في ظروف صعبة، بينما منازلنا في رأس العين يقطنها الغرباء. نطالب بأن ينظر إلى قضيتنا باعتبارها قضية إنسانية بعيدا عن أي حسابات سياسية".

من جانبه، أكد صلاح عثمان، أحد المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، أن النازحين سيواصلون تنظيم فعالياتهم السلمية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعياً محافظ الحسكة إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إعادتهم إلى مناطقهم في أقرب وقت.

ويُقدر عدد نازحي مدينة سري كانيه (رأس العين) المسجلين والراغبين في العودة بنحو 14 ألف عائلة نازحة، أي ما يقارب 80 ألف شخص. يتوزع هؤلاء المهجرون في مدينة الحسكة وأريافها ومخيمات النزوح المحيطة بها.