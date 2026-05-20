من "قشم" لـ"أم القيوين".. إدارة هرمز الإيرانية تحدد خارطة عبور السفن

شفق نيوز- طهران

نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، يوم الأربعاء، خارطة توضح نطاق العبور في مضيق هرمز، الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني.

وقالت الهيئة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "نطاق الرقابة يشمل الخط بين نهاية جزيرة قشم بإيران وأم القيوين بالإمارات، وبين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة بالإمارات".

وكشف تحليل لوكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن شروط الحرس الثوري الإيراني على السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز، مبينة أنها تضمنت تقديم وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الانتماء"، بالإضافة إلى انتظار يستغرق نحو أسبوع للرد على الطلبات، فضلاً عن رسوم بعضها يزيد عن 150 ألف دولار.

وذكرت "رويترز" عن مصادر إيرانية وأوروبية، أن السفن التي تعبر هرمز يجب أن تقدم للحرس الثوري وثيقة أطلق عليها اسم "وثيقة الانتماء"، وهذه الوثيقة التي تقدم للسفن مقابل عبور هرمز تؤكد عدم ارتباطها بأميركا أو إسرائيل.

وأضافت أن الآلية الإيرانية الجديدة في مضيق هرمز تعطي الأفضلية للسفن المرتبطة بروسيا والصين، والدول التي ترغب في عبور سفنها مضيق هرمز يجب أن تتصل بوزير الخارجية الإيراني.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، قد أكد اليوم الأربعاء، تنسيق طهران مع العديد من الدول لعبور سفنها من مضيق هرمز، بالتعاون مع دولة عمان، في حين لفت إلى استمرار المفاوضات مع واشنطن.

وقال بقائي في تصريحات صحفية: "نحن على تواصل وثيق مع العديد من الدول لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز من دون أضرار"، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح لأميركا وإسرائيل بالمرور عبر هرمز لتأثير ذلك على أمننا القومي".