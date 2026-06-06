منظمة الصحة: نحو 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط أفريقيا

شفق نيوز- جنيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل 452 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة مؤكدة بينها حالتا وفاة في أوغندا المجاورة.

وأوضحت المنظمة في تحديثها اليومي أن حالات التفشي ظهرت بشكل رئيسي في الكونغو الديمقراطية، مع امتداد محدود إلى أوغندا.

وفي السياق، حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، قد يتوسع ليصل إلى نطاق مشابه لتفشي 2014–2016، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب أفريقيا، في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة.