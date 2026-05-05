منصة "‏X‏" تزيل علامة التوثيق الزرقاء من حساب بقائي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، قيام منصة (‏X‏) ‏بإزالة علامة التوثيق الزرقاء من حساب المتحدث باسمها.

وقال المتحدث اسماعيل بقائي، في ‏تغريدة على منصة "إكس"، إن الإجراء جاء بعد سحب ‏شارات التوثيق من الوزارة والوزير، على الرغم من اشتراكنا ‏الكامل في خدمة "‏Premium‏+".‏

وأضاف أن هذا الإجراء التعسفي لإزالة التوثيق يتماشيى مع ‏نمط الرقابة الانتقائية والقرصنة الرقمية الأميركية التي تتبعها ‏منصة (‏X‏)، والتي تهدف إلى طمس الحقيقة حول الحرب ‏الأميركية "غير الشرعية" ضد إيران، على حد قوله.