منصة "X" تزيل علامة التوثيق الزرقاء من حساب بقائي
2026-05-05T16:19:10+00:00
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، قيام منصة (X) بإزالة علامة التوثيق الزرقاء من حساب المتحدث باسمها.
وقال المتحدث اسماعيل بقائي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن الإجراء جاء بعد سحب شارات التوثيق من الوزارة والوزير، على الرغم من اشتراكنا الكامل في خدمة "Premium+".
وأضاف أن هذا الإجراء التعسفي لإزالة التوثيق يتماشيى مع نمط الرقابة الانتقائية والقرصنة الرقمية الأميركية التي تتبعها منصة (X)، والتي تهدف إلى طمس الحقيقة حول الحرب الأميركية "غير الشرعية" ضد إيران، على حد قوله.