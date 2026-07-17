مناوشات عسكرية تطال ناقلة نفطية وسفينة تجارية قرب عُمان

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، أن مناوشات عسكرية قبالة السواحل العُمانية طالت ناقلة نفطية وسفينة تجارية.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً عن حادث شمل سفينة تجارية وقوات عسكرية شرق الدقم قبالة عُمان.

وأشارت إلى أن ناقلة نفط كانت طرفاً بمناوشات ضمن أنشطة عسكرية قبالة عُمان.

ولم توضح الهيئة ما إذا كان ذلك يتعلق بالحادث الذي تعرضت له ناقلة نفط قبالة السواحل العُمانية صباح اليوم، أم أنه حادث جديد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط إلى ضربة بمقذوف مجهول شرقي سلطنة عُمان.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الناقلة أصيبت أمس الخميس أثناء إبحارها على بعد نحو 19 ‌ميلاً ⁠بحرياً شرقي منطقة "خصب" العُمانية، من دون تسجيل إصابات بشرية أو حصول تلوث بيئي في المياه.

ولاحقاً أفادت الهيئة البريطانية أنها تلقت تقريراً عن صعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب المكلا في اليمن أثناء إبحارها شرقي خليج عدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية بحرية، بأن المسلحين سيطروا على الناقلة "أسانا" في خليج عدن والتي كانت متوجهة إلى "بوصاصو" في الصومال.

وأشارت إلى أن السفينة تحمل منتجات كيمياوية.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد في الهجمات المتبادلة بين القوات الأميركية وإيران بعدما استأنفت واشنطن الضربات الجوية على السواحل الإيرانية منذ الأسبوع الماضي لترد طهران بضرب أهداف في دول خليجية.