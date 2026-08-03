ممثل لخامنئي يزعم امتلاك طهران صاروخاً "يستهدف منزل ترمب بسهولة"

شفق نيوز- طهران

زعم خطيب جمعة مدينة أردبيل الإيرانية، آية الله سيد حسن عاملي، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من امتلاك إيران صواريخ قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية، وذلك خلال اجتماعهما الأخير في واشنطن.

وقال عاملي، وهو ممثل المرشد الإيراني في محافظة أردبيل، إنه يعتقد أن نتنياهو أبلغ ترمب بأن إيران تمتلك صاروخاً يصل مداه إلى ثمانية آلاف كيلومتر، ويمكنه "بسهولة استهداف منزلك"، في إشارة إلى مقر إقامة الرئيس الأميركي.

وأضاف عاملي، "أنا لست كاهناً حتى أتحدث عن الغيب، لكن ما قاله نتنياهو لترمب واضح بالنسبة إليّ مثل الشمس"، قبل أن يستعرض ما وصفها بأنها ثلاث رسائل حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن.

وادعى أن نتنياهو حاول إقناع ترمب بمواصلة الهجمات على إيران، عبر الحديث عن وجود انقسام داخل البلاد بين مؤيدين للحرب وآخرين يدعون إلى تقديم تنازلات والتوصل إلى السلام.

كما قال إن نتنياهو عرض على ترمب "خريطة مزيفة" لموقع "كوه كلنغ" في محافظة أصفهان، مدعياً أن إيران لا تفصلها سوى ساعات عن إنتاج قنبلة نووية.

وتأتي تصريحات عاملي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد إعلان ترمب إلغاء ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، وقوله إن مفاوضات جديدة ستبدأ بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، في حين نفت طهران وجود محادثات مقررة مع الولايات المتحدة، وأكدت أن اتصالاتها الحالية تقتصر على سلطنة عُمان وملف الملاحة في المضيق.