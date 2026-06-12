مكون من 14 بنداً.. ملامح مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يوم الجمعة، أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم في جنيف الأحد المقبل، مشيرة إلى أن التوقيع سيقتصر على مذكرة تفاهم تمهيدية وليس اتفاقاً نهائياً.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن مسؤول في مجموعة السبع، إلى "احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل".

وفي السياق، كشفت وكالة "مهر" الإيرانية عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، نقلها مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني.

وبحسب الوكالة، فإن المسودة تتضمن وقفاً دائماً وفورياً للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وتعهداً أميركياً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة إيران، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري كاملاً خلال 30 يوماً، والتزاماً أميركياً بسحب قواتها من محيط إيران، فضلاً عن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً وفق ترتيبات إيرانية.

كما تتضمن المسودة أيضاً "تعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وضمان وصول إيران الكامل إلى مواردها المالية، وتقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى مهلة 60 يوماً للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يقوم على الملف النووي والإلغاء الكامل للعقوبات الأولية والثانوية الأميركية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتشير المسودة، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أن بنودها تضم "تجديد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعدم إنتاج سلاح نووي، وتعهداً أميركياً خلال فترة التفاوض بعدم تعزيز قواتها في المنطقة وعدم فرض أي عقوبات جديدة، فضلاً عن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يوماً، على أن يتاح نصف هذا المبلغ لإيران قبل انطلاق المفاوضات، إضافة إلى إنشاء آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق، واعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي".

وتضيف المسودة بنوداً أخرى، منها "عدم انطلاق المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأصول الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري، على أن يقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة بناء الاقتصاد الإيراني، كما يخرج من جدول الأعمال نهائياً أي بحث في البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران لجماعات المقاومة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وتنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يشمل لبنان، مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة، وإعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم.

بدوره، قال مسؤول أميركي إن "أحد الخيارات المطروحة يتمثل في خفض نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".

ووفقاً لـ"أكسيوس"، توصل الوسطاء إلى الصيغة الحالية بعد محادثات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، مع اتصالات متواصلة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ولفت الموقع إلى أن النص حظي بموافقات رفيعة داخل إيران، لكنه لم يحصل بعد على الموافقة النهائية للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما يواصل الوسطاء العمل على وضع اللمسات الأخيرة وتحديد موعد مراسم التوقيع.

وفي مساء أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.