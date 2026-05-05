مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني ينفي مهاجمة الإمارات ويتوعد برد "ساحق"

شفق نيوز- طهران

نفى مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيّرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، متوعداً في الوقت نفسه برد ساحق إذا أقدمت أبو ظبي على أي إجراء ضد البلاد.

وقال المقر في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الرئيسية للأميركيين والإسرائيليين، وأصبحت مقراً لتمركز جزء كبير من قواتهم ومعداتهم العسكرية".

وأضاف مقر خاتم الأنبياء: "ننفي تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيّرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، وتقرير دفاعها مرفوض ولا أساس له من الصحة، ولو نفذنا هجمات ضد الامارات لأعلنا عنها بكل حزم وصراحة".

وجدد القول إن "تقرير وزارة دفاع الإماراتية كاذب تماماً وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً".

كما توعد مقر "خاتم الأنبياء" بالقول: "سنرد برد ساحق إذا أقدمت الإمارات على أي إجراء ضد الجزر الإيرانية أو موانئ وسواحل بلدنا".

وتابع مخاطباً المسؤولين الاماراتيين: "لا يجب أن توقعوا أنفسكم في فخ وشباك الأميركيين والإسرائيليين، ولا ينبغي لبلدكم أن يتحول إلى وكر لهم وقواتهم ومعداتهم العسكرية".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اليوم وأمس الاثنين، التصدي لثلاث هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة "قادمة من ايران"، مشيرة إلى إصابة 3 أشخاص جراء تلك الاستهدافات.