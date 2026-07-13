مقر "خاتم الأنبياء" يرد على ترمب: ممنوع المرور من هرمز دون إذن إيران

شفق نيوز- طهران

ردّ مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، يوم الاثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مضيق هرمز، فيما أكد أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن الناطق باسم مقر "خاتم الأنبياء" قوله إن "إيران لن تسمح بأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز".

وأضاف أن "القوات الإيرانية ستتعامل بكل صرامة مع أي تعطيل أو عدم أمان لحركة السفن من جانب الجيش الأميركي، ولن نسمح بالخروج عن المسار المحدد من إيران".

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

وكان ترمب أعلن أمس الأحد، أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وأظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض، أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.