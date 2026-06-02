مقر خاتم الأنبياء: الصناعات العسكرية الإيرانية تعمل ومخفية بالكامل

شفق نيوز- طهران

أكد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، العميد محمد جعفر أسدي، يوم الثلاثاء، أن إيران لم تكشف حتى الآن عن جميع إمكاناتها وقدراتها العسكرية، نافياً المزاعم الأميركية والغربية التي تتحدث عن إضعاف القدرات الدفاعية الإيرانية.

وقال أسدي، في مقابلة مع موقع "دفاع برس" الإيراني، إن طهران أكدت مراراً أنها "لم تكشف بعد عن جميع أوراقها الرابحة"، مشيراً إلى امتلاك إيران أوراقاً وإمكانات أخرى يمكن استخدامها عند الضرورة في مواجهة أي تهديد.

وفي ما يتعلق بالصناعات الدفاعية، أوضح أن الحرب الأخيرة تسببت ببعض الأضرار والخسائر، إلا أن ذلك لم يؤثر على قدرة إيران في مواصلة الإنتاج العسكري ودعم قواتها المسلحة.

وأضاف أن المواقع المستخدمة حالياً لإنتاج المعدات العسكرية "مخفية بالكامل عن أنظار العدو"، مؤكداً أن الجهات المعادية لا تعرف أماكنها، الأمر الذي يسهم في استمرار عمليات الإنتاج والتطوير بعيداً عن الاستهداف.

وشدد أسدي على أن وضع إيران في مجال الإنتاج الدفاعي "مقبول"، معتبراً أن القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية ما تزال قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة رغم التحديات والضغوط التي تواجهها البلاد.