مقتل 8 عسكريين إيرانيين بقصف أميركي جنوبي البلاد

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الأربعاء بمقتل 8 من عناصر الجيش، في بندر عباس وبوشهر، بقذائف معادية عقب هجمات أميركية، صباح اليوم.

وأعلن مسؤول محلي إيراني أن قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر جنوبي البلاد تعرضتا لاستهداف صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد تجدد المواجهات مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد عصر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجدداً الليلة على الأرجح "وقد يكون هجومنا كبيراً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يخادعون وينتهكون الاتفاق"، وسنرى ما سيحدث مع إيران.

وذكر ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "سأمنح الإيرانيين تحذيراً بسيطاً بأننا سنضربهم بقوة الليلة، وقد نستولي على جزيرة خرج الإيرانية، وإذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه لكن لا أرغب في ذلك، ودمرنا 28 زورقاً إيرانياً الليلة الماضية وربما ندمر المزيد من الزوارق هذه الليلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترمب أن مذكرة التفاهم مع طهران "انتهت" على ما يبدو، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران، التي وصف مسؤوليها بأنهم "مرضى"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى امتلاك الولايات المتحدة "مفاوضين رائعين".