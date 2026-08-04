مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم مسيّرة في موسكو
هجوم بطائرة مسيرة في موسكو (أرشيف)
2026-08-04T04:53:13+00:00
شفق نيوز - موسكو
أعلن محافظ موسكو، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة داخل العاصمة الروسية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
من جانبه أعلن حاكم منطقة لينينغراد في روسيا اليوم الثلاثاء عبر تيليغرام أن طائرات مسيرة استهدفت منشأة تخزين بالقرب من سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.
ولم يذكر حاكم المنطقة التي توجد بها مدينة سان بطرسبرغ اسم المنشأة.