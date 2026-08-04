مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم مسيّرة في موسكو

شفق نيوز - موسكو

أعلن محافظ موسكو، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة داخل العاصمة الروسية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

من جانبه أعلن ​حاكم منطقة لينينغراد ‌في روسيا اليوم الثلاثاء عبر تيليغرام أن طائرات ​مسيرة استهدفت منشأة تخزين ⁠بالقرب من ​سان بطرسبرغ، ثاني ​أكبر مدينة في روسيا.

ولم يذكر حاكم المنطقة ​التي توجد ​بها مدينة سان بطرسبرغ اسم ‌المنشأة.