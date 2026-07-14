مقتل 3 مدنيين بقصف أميركي جنوب غربي إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا جراء قصف أميركي جنوب غربي البلاد.

وأوضحت وكالة فارس، أن 3 قتلى مدنيين، سقطوا في هجوم أميركي استهدف محافظة هرمزغان جنوب غربي إيران فجر اليوم.

وكان الجيش الأميركي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الانتهاء من شن ضربات عسكرية استهدفت مواقع عسكرية داخل عدة مدن ساحلية إيرانية، تزامناً مع عودة تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة منذ الأيام القليلة الماضية.

وذكر الجيش الأميركي، في بيان رسمي، أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، من بينها مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق بوشهر، وجاسك، وكنارك، وأبو موسى، وبندر عباس، وذلك بهدف فرض الحصار الكامل على الموانئ البحرية الإيرانية.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانات عسكرية رسمية، استهدافه بالصواريخ والطائرات المسيرة الأسطول البحري الخامس الأميركي في البحرين، ومنشآت أميركية وموقعاً "للعدو" بقاعدة جوية في الأردن.