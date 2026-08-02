مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة "توين فولز" الأميركية

شفق نيوز - إيداهو

أعلن متحدث باسم مدينة "توين فولز" الأميركية، يوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق مسلح النار في منطقة تجارية بالمدينة الواقعة في ولاية إيداهو.

وأكد رئيس شرطة "توين فولز"، ماثيو هيكس، للصحفيين أن مطلق النار لقي مصرعه، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي خطر يهدد السكان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن منسق الشؤون الإعلامية بالمدينة، جوش بالمر، أنه أُبلغ عن حادث إطلاق النار بالقرب من مطعم "إن آند آوت برجر" في منطقة تجارية مزدحمة، قبل أن يُتأكد بعد نحو ساعة من تحييد الخطر.

وأوضح بالمر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم - من بينهم منفذ الهجوم - وأصيب اثنان على الأقل، فيما أشار هيكس إلى أن الشرطة تعمل على تحديد هوية المسلح ومعرفة دوافعه.

وكانت إدارة شرطة "توين فولز" قد أفادت عبر حسابها في "فيسبوك" بأن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة وجسراً قريباً فور ورود البلاغ الأول.