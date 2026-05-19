مقتل 175 من "داعش" بغارات "نيجيرية أميركية"

شفق نيوز- أبوجا

أعلن الجيش النيجيري، يوم الثلاثاء، مقتل 175 من عناصر تنظيم "داعش" في غارات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة النيجيرية أن الضربات المشتركة بدأت قبل بضعة أيام، وحتى 19 أيار/مايو 2026، تشير التقييمات إلى أنه تم القضاء على 175 من مقاتلي تنظيم "داعش" بينهم الرجل الثاني في قيادة التنظيم على مستوى العالم المدعو أبو بلال المنكي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن السبت الماضي، القضاء على أبو بلال المنكي، الرجل الثاني في تنظيم "داعش"، وذلك بمساعدة من الحكومة النيجيرية.

لكن في المقابل أكد مدير الإعلام في الجيش النيجيري، مايكل أونوجا، الأحد الماضي، أن لا جندياً أجنبياً شارك فعلياً في العملية التي أسفرت عن القضاء على أبو بلال المنكي، الزعيم البارز في تنظيم "داعش" بغرب أفريقيا.

وشهدت نيجيريا خلال العقد الأخير عمليات عسكرية متواصلة ضد جماعتي "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" – ولاية غرب أفريقيا، إذ تسببتا في مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين، رغم النجاحات العسكرية المتكررة التي يعلنها الجيش النيجيري في استعادة مناطق واسعة.