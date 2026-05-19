مقتل وإصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح في إسبانيا

شفق نيوز- مدريد

قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، بينهم قاصران، في حادث إطلاق نار وقع بمدينة إل إيخيدو جنوب إسبانيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، لا يزال المشتبه به فارًّا، وتواصل قوات الحرس المدني عمليات البحث عنه.

وذكرت قناة RTVE أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء الاثنين، وتحديدًا نحو الساعة الـ11:15 ليلًا، في منطقة "إل كاناليلو" القريبة من بلدة بالانيغرا.

وأشارت التقارير إلى أن قوات الحرس المدني انتشرت بكثافة في موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم، بينهم قاصران تعرَّضا لإصابات خطيرة.

كما باشرت السلطات الإسبانية عملية تمشيط واسعة لتعقب مطلق النار، الذي لا يزال طليقًا حتى الآن، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الهجوم.