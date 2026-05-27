مقتل وإصابة 159 لبنانياً بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 56 شخصاً وإصابة 103 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار/ مارس الماضي بلغت 3269 شهيداً و9840 جريحاً".

وبذلك تكون الوزارة قد أحصت 56 قتيلاً و103 مصابين في آخر 24 ساعة حيث بلغت آخر حصيلة أعلنتها الوزارة مساء أمس الثلاثاء، جراء العدوان الإسرائيلي 3213 قتيلاً و9737 جريحاً.

ويتصاعد يومياً العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي الذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتواصلت الأربعاء، محاولات إسرائيلية للتوغل أعمق في الجنوب اللبناني، وخاصة في بلدة زوطر الشرقية شمالي نهر الليطاني جنوبي لبنان، وسط اشتباكات وهجمات يواصل "حزب الله" لليوم الثاني الإعلان عن تنفيذها ضد القوات المتقدمة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.