مقتل مصري وإصابة آخرين بهجوم مسيّرة روسية على سفينة في البحر الأسود

شفق نيوز- كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد طاقم سفينة شحن في البحر الأسود، إثر هجوم بطائرة مسيّرة روسية أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، عبر تطبيق "تلغرام"، إن "ضربة بطائرة مسيّرة تسببت باشتعال النيران في سفينة ترفع علم بنما"، مبيناً أن "أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري يبلغ من العمر 58 عاماً، قُتل جراء الهجوم".

وأضاف كوليبا أن روسيا استهدفت خلال الليلة الماضية سفينتين أخريين ترفعان علمي بليز وبالاو، من دون تسجيل إصابات بين طواقمهما.

وذكرت البحرية الأوكرانية أن الهجوم استهدف سفينة الشحن التركية "فيكتريس" التي ترفع علم بنما، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها، مشيرة إلى تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم التسعة الذين يحملون الجنسيات المصرية والتركية والهندية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين جراء غارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 301 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من الأقاليم الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود وبحر آزوف، فضلاً عن أجواء موسكو وضواحيها.

وأشارت السلطات الروسية إلى إغلاق مطارات موسكو الأربعة بشكل مؤقت صباح اليوم، بعد رصد واعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة في الأجواء المحيطة بالعاصمة.