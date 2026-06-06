مقتل قائد يمني رفيع بانفجار غربي البلاد

شفق نيوز- الحديدة اليمنية

قُتل قائد الفرقة الأولى مشاة في قوات "المقاومة الوطنية" العميد الركن يحيى وحيش، يوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة غربي اليمن، أسفر أيضاً عن مقتل ثلاثة من مرافقيه.

وذكرت مصادر، أن العبوة الناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور موكب العميد وحيش قرب معسكره في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

وتُعد "المقاومة الوطنية" إحدى التشكيلات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية "المعترف بها دولياً"، وتعمل ضمن قوام القوات المناهضة لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، خصوصاً في جبهات الساحل الغربي للبلاد، دون أن تكون جزءاً من الجيش النظامي الموحد.

وأضافت المصادر أن الأجهزة العسكرية اليمنية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الاستهداف وهوية المنفذين.