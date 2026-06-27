مقتل شرطيين وإصابة 3 بينهم طفلة في هجوم مسلح شمال غربي إيران

شفق نيوز- طهران

قُتل شرطيان وأُصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في مدينة "بانه" بمحافظة كوردستان شمال غربي إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مسلحين هاجموا، في وقت متأخر من مساء أمس، نقطة تفتيش عند مخرج مدينة "بانه" باتجاه مدينة سقز، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الشرطة.

وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الأول محمد حسن بيغي، والجندي مارتن أحدي، فيما أُصيب شرطيان آخران وطفلة كانت في موقع الحادث، ونُقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.

وأعلن مركز الإعلام في قيادة شرطة محافظة كوردستان في إيران أن قائد الشرطة وجّه بفتح تحقيق خاص لتحديد هوية منفذي الهجوم وملاحقتهم.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان مقتل أحد عناصر حرس الحدود الإيراني في قضاء مريوان، خلال أداء مهامه الأمنية، وفق وسائل إعلام إيرانية.