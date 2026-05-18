مقتل شخص بهجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأميركية، مساء الاثنين، مقتل شخص بإطلاق نار من شخص استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولابة كاليفورنيا.

وقال رئيس بلدية ⁠مدينة سان دييغو في كاليفورنيا، إن المركز الإسلامي بحي كليرمونت بالمدينة تعرض لإطلاق النار، في حين قالت الشرطة إن عناصرها موجودة في الموقع.

وفي منشور على منصة ⁠إكس، قال رئيس ⁠البلدية تود جلوريا إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت، ‌ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع، ‌وتعمل ‌بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة.

وقال الضابط في شرطة المدينة أنتوني كاراسكو إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق نار في المركز، وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات جراء الحادث، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حتى الآن.

من جهته، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر.

وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس، أن المكتب يثمّن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ويُعد المركز الإسلامي في سان دييغو الأكبر في المقاطعة، وبحسب موقعه الإلكتروني يضم مرافق تعليمية، بينها مدرسة الرشيد التي تقدّم دروسًا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن.

ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين، بل تشمل أيضًا التعاون مع المجتمع الأوسع لخدمة المحتاجين وتعزيز التعليم والمساهمة في تحسين المجتمع، كما يستضيف الصلوات اليومية الخمس ويشارك في مبادرات اجتماعية مع جهات متعددة ومن مختلف الأديان.