مقتل رقيبة بالجيش الإسرائيلي وإصابة جنديين قرب حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل ضابطة صف برتبة "رقيبة" وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش، أن القتيلة والجنديين المصابين ينتمون إلى لواء "جفعاتي"، مشيراً إلى أن إصابة أحد الجريحين وُصفت بالخطيرة، فيما كانت إصابة الآخر متوسطة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي مشبوه" رُصد في منطقة انتشار قواته جنوبي لبنان.

كما أشار إلى إطلاق صافرات الإنذار في المناطق الشمالية عقب رصد ما وصفه بـ"تسلل طائرات معادية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إذ أعلن الجيش في وقت سابق بدء استهداف مواقع تابعة لحزب الله في مدينة صور.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور وبلدة حبوش في قضاء النبطية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وسّع عملياته العسكرية عبر تصنيف مساحات واسعة جنوب نهر الزهراني "منطقة قتال"، بالتوازي مع إنذارات إخلاء جديدة لسكان صور ومحيطها وسط تصاعد الغارات والاشتباكات.