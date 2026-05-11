مقتل جنديين سوريين بهجوم في ريف الحسكة (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح استهدف حافلة مبيت تابعة للجيش السوري في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا حافلة مبيت تابعة للجيش السوري غرب صوامع العالية بريف الحسكة"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهجوم أو عدد المصابين.

واشار مراسلنا، إلى وصول المصابين إلى مشفى رأس العين بعد استهدافهم بكمين على طريق M4، وفق ما اظهره مقطع فيديو.