مقتل اسرائيلي واصابة 3 في الضفة.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قُتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، يوم الجمعة، بإطلاق نار في مستوطنة "حفات جلعاد" شمال الضفة الغربية.

ورداً على ذلك الهجوم فرض الجيش الاسرائيلي حصاراً على مدينة نابلس وبلدة تل بالضفة الغربية.

في السياق، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، عزمه عقد اجتماع مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان ايال زمير لبحث الرد على العملية القاتلة في حفات جلعاد.

وأضاف: "سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن يقف وراءهم، ولن نسمح للإرهاب في الضفة الغربية بالعودة إلى الظهور".

من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عزمه المطالبة بإصدار أوامر للجيش بتدمير منازل "الإرهابيين" مستطرداً بالقول: "مقابل كل يهودي يقتل على العدو أن يتحمل خسارة الأراضي والمنازل".

ولفت الى ضرورة "معاملة مدن وقرى القتلة في الضفة الغربية كما عوملت بيت حانون في غزة".