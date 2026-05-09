مفاوضات إسلام آباد.. جولة مرتقبة بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تنطلق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الترتيبات الأولية لعقد هذه المحادثات لا تزال قيد النقاش، دون حسم مستوى التمثيل أو جدول الأعمال، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي مآلات هذا المسار.

تزامناً مع ذلك، أكد مسؤلون أمريكيون، في تصريحات لشبكة (ABC) الأميركية، أن واشنطن لم تتلق بعد الرد النهائي من طهران بشأن مسودة المذكرة الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الرئيس دونالد ترمب، لشبكة (CNN) أن البيت الأبيض يتوقع وصول ردّ إيران على المقترح الأميركي بشأن إنهاء الحرب وإبرام اتفاق سلام، الليلة (بالتوقيت المحلي).