مع تصاعد مؤشرات الحرب.. أكبر شركة طيران في العالم تلغي رحلاتها لإسرائيل حتى 2027

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن شركة الخطوط الجوية الأميركية، أكبر شركة طيران في العالم، أعلنت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل من الولايات المتحدة حتى بداية كانون الثاني/ يناير 2027، وذلك تزامناً مع تصاعد المؤشرات على احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطورات الحرب مع إيران واحتمالات التصعيد العسكري.

وأفادت هيئة البث العبرية نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن إسرائيل والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال تنفيذ هجوم ضد إيران.

وأشار المصدر إلى أنه في حال وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فإن الضربات ستكون مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، مبيناً أن إسرائيل مهتمة باستهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك استعدادات متواصلة لاحتمال استئناف القتال مع إيران، وسط حالة تأهب متجددة، إلا أن هذا المسار يبقى مرهوناً بقرارات ترمب.

وقال المسؤولون إن الخلاف يتمحور حول إمكانية استهداف البنية التحتية الوطنية الإيرانية في حال تجدد المواجهة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى دفع طهران نحو موقف أكثر مرونة في المفاوضات.

وحذر ترمب إيران من تأخرها في الموافقة على الشروط الأميركية لإنهاء الحرب، التي اندلعت في الـ28 من شهر شباط/ فبراير الماضي.