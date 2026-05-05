مع إبقاء الحصار سارياً.. ترمب يعلن تعليق "مشروع الحرية"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلّق مؤقتاً "مشروع الحرية"، وهو تحرك عسكري يهدف إلى مساعدة السفن التجارية على المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في مفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال أن "الحصار سيبقى سارياً بالكامل"، لكنه أضاف أن مشروع الحرية، سيُوقف لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الانتهاء من اتفاق مع ممثلي إيران وتوقيعه.

وجاء إعلان ترمب بعد نحو يومين من بدء واشنطن عملية تهدف إلى مرافقة أو توجيه سفن تجارية عبر المضيق، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، في خطوة قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تستهدف استعادة حرية الملاحة في الممر البحري الحيوي.