مطار بيروت لشفق نيوز: الرحلات مستمرة ولا يوجد أي إغلاق

شفق نيوز- بيروت/ بغداد

أفاد مصدر مسؤول في مطار بيروت اللبناني، مساء اليوم الاثنين، باستمرار الرحلات الجوية وعدم وجود أي إغلاق، فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن توقف الرحلات إلى العاصمة اللبنانية.

وقال المصدر اللبناني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي، كما أن شركات الطيران ما زالت متواجدة وتُسيّر رحلاتها بشكل اعتيادي.

وأشار إلى عدم وجود أي نية حتى الآن لإغلاق المطار.

بالمقابل، أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، توقف الرحلات الجوية إلى بيروت.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن توقف الرحلات جاء "بسبب الظروف الأمنية والأوضاع السائدة في المنطقة، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين".

وربطت المباشرة بإعادة تسيير الرحلات الجوية إلى بيروت بصدور موافقة من خلية الأزمة والجهات المختصة على استئناف التشغيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، ودعاهم إلى إخلائها حفاظاً على سلامتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ينذر جيش الدفاع سكان منطقة الضاحية في بيروت ويدعوهم إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد جيش الدفاع باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.