مضيق هرمز.. تغيير مسار 8 سفن قبالة عُمان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أظهرت بيانات ملاحية، يوم السبت، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال تواجه تحديات رغم استئناف عبور السفن، بعد أن غيّرت 8 سفن على الأقل مسارها بشكل مفاجئ قبالة السواحل العُمانية قبل دخول المضيق.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، استناداً إلى بيانات ملاحية، أن السفن عادت أدراجها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج العربي، في أحدث مؤشر على استمرار تعقيدات الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وأضافت الوكالة أن أربع سفن من أصل الثماني رُصدت لاحقاً وهي تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني.

وأشارت إلى أن أسباب تغيير السفن لمسارها لم تتضح حتى الآن، إلا أن إيران كانت قد أكدت مراراً ضرورة التزام السفن بالممر الملاحي الذي حددته والحصول على الموافقات اللازمة للعبور.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بشأن آليات تنظيم الملاحة في المضيق، الذي يشهد مرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، وسط تمسك طهران بإجراءاتها الخاصة لعبور السفن، في مقابل رفض الولايات المتحدة ودول خليجية فرض أي قيود أحادية على حرية الملاحة في الممر الدولي.