مصر تنفي رسمياً اتهام إيران بحادث ميناء دمياط

شفق نيوز- القاهرة

نفى وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، اتهام بلاده لإيران بالمسؤولية عن حادث ميناء دمياط، بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية استناداً إلى مسؤولين مصريين، مؤكداً أنه "لا توجد في مصر مصادر مجهولة" وأن المعلومات لا تصدر إلا عن الجهات الرسمية.

وشدد رشوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية.

وفي تعقيبه على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث، اعتبر رشوان أن هذا النفي "يستحق التوقف عنده وتأمله"، مجدداً التأكيد أن الموقف المصري الرسمي سيبنى "حصرياً" على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء الماضي، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت أمس الخميس، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أنهم قالوا إن القاهرة حمّلت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط، معتبرة الهجوم "محاولة لتوسيع نطاق الصراع".