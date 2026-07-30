مصر تحمّل إيران مسؤولية "هجوم دمياط": محاولة لتوسيع الصراع

شفق نيوز- القاهرة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس، بأن السلطات المصرية، حمّلت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط المصري.

ونقلت وول ستريت جورنال، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن "القاهرة تعتبر هجوم دمياط، محاولة لتوسيع نطاق الصراع".

ويوم أمس الأربعاء، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، بأن طائرة مسيّرة ضربت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط.

وأوضحت أن الناقلة التي تخزن الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة ومُشغّلة من قبل شركة أميركية وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط.

في حين أكد مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من اليوم ​الخميس، أن اندلاع النيران في السفينتين اللتين كانتا ترسوان في ميناء دمياط سببه استهداف بطائرة مسيرة.

وقال المجلس في بيان إنه "بعد السيطرة على الحريق ​الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم ​29 تموز/ يوليو 2026، ​وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية ‌حول ⁠الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة".