مصرع 50 عاملاً ومحاصرة العشرات تحت الأرض إثر انفجار بمنجم فحم في الصين

شفق نيوز- بكين

أفادت وسائل إعلام صينية وعالمية، يوم السبت، بمصرع ما لا يقل عن 50 عاملاً، ومحاصرة العشرات تحت الأرض إثر انفجار غاز في منجم فحم شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن الانفجار وقع عند الساعة 19,29 (11,29 بتوقيت غرينتش) الجمعة في منجم "ليوشينيو" للفحم في مقاطعة "شانشي".

وأضافت أن 247 عاملاً كانوا تحت الأرض في ذلك الوقت، وقد أُخرج 201 منهم إلى السطح حتى الساعة السادسة صباح السبت.

وتم تأكيد مقتل 8 عمال فيما لا يزال 38 محاصرين تحت الأرض، وفق ما نقلت الوكالة عن إدارة الطوارئ المحلية.

وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليمات في أعقاب الانفجار، داعياً إلى بذل كل الجهود لإنقاذ المفقودين ومعالجة المصابين.

وأفادت الوكالة في وقت سابق بأن مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام للغاية وعديم الرائحة، "تجاوزت الحدود" في المنجم، مشيرة إلى أن بعض المحاصرين تحت الأرض كانوا في "حالة حرجة".

وتُعد مقاطعة "شانشي" عاصمة تعدين الفحم في الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، رغم تركيبها قدرات الطاقة المتجددة بسرعة قياسية.

وتحسنت سلامة المناجم في الصين في العقود الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت تحدث بشكل متكرر في قطاع غالبا ما تكون فيه بروتوكولات السلامة متساهلة.