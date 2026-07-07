مصرع 5 أشخاص بانهيار أرضي غرب الصين

شفق نيوز- بكين

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، يوم الثلاثاء، بمصرع 5 أشخاص إثر انهيار أرضي وقع في منطقة جبلية في إقليم قانسو ‌غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الانهيار الأرضي وقع في واد بتانتشانغ فجر اليوم، ما أسفر عن محاصرة 33 شخصاً.

وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على 21 شخصاً، توفي منهم خمسة رغم تلقيهم العلاج الطارئ.

وتضم هذه المنطقة الجبلية، ودياناً شديدة الانحدار وأنهاراً متشابكة، معرضة للكوارث الطبيعية مثل السيول والانهيارات الأرضية، خاصة خلال مواسم الأمطار.

وتظهر بيانات منشورة على مواقع حكومية، أن المنطقة شهدت انهيارات أرضية عدة خلال السنوات القليلة الماضية بعد هطول أمطار غزيرة.

وفي آب/ أغسطس 2020، تسببت انهيارات طينية في مقتل ‌ما ⁠لا يقل عن 5 أشخاص ونزوح أكثر من 72 ألفًا، فضلا عن خسائر اقتصادية قدرت بنحو 8.2 مليار يوان (1.21 مليار دولار).

وفي العام 2010، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن انهياراً طينياً ضخماً ضرب مدينة تشوتشو ⁠القريبة إثر هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وفقدان أكثر من 200 آخرين.