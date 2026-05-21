مصرع 3 أشخاص إثر ملامسة "مادة مجهولة" في ولاية أميركية

شفق نيوز- نيو مكسيكو

لقي 3 أشخاص مصرعهم في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بعد ملامسة مادة مجهولة، فيما نُقل عدد من المسعفين إلى المستشفيات عقب تعاملهم مع الضحايا، وفق مسؤول محلي، اليوم الخميس.

وقال رئيس بلدية ماونتن إير، للصحفيين، إن "شخصين كانا متوفيين عند وصول فرق الطوارئ، ثم توفي شخص ثالث من سكان المنطقة لاحقاً".

وأضاف أن بعض المسعفين الذين خالطوا المتوفين نُقلوا إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن بعضهم غادر بعد تلقي العلاج، بينما ظهرت أعراض على آخرين.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا توجد أي مؤشرات على أن الوضع مرتبط بانتشار عبر الهواء. ويُعتقد أن الأمر مرتبط بالتعرض لمادة ربما انتقلت من شخص إلى آخر".