مصرع 27 شخصاً بحريق داخل حانة في بانكوك

شفق نيوز- بانكوك

لقي 27 شخصاً مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حريق هائل اندلع داخل حانة في العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فرق الإنقاذ، أن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل داخل الحانة الواقعة في الجزء الشمالي من العاصمة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها المستجيبون الأوائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تلتهم مدخل الحانة، فيما حاول عدد من الأشخاص الفرار، وسط تصاعد كثيف للدخان الأسود.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، في تصريح للصحفيين من موقع الحادث، إن حصيلة الضحايا بلغت 27 قتيلاً، فيما نُقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مشيراً إلى أن ملابساته لا تزال غير معروفة حتى الآن.