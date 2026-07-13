مصرع 15 سائحا على الأقل بغرق قارب سياحي في فيتنام

شفق نيوز- هانوي

أفادت وسائل إعلام فيتنامية، يوم الاثنين، بمصرع 15 سائحًا على الأقل، وإصابة آخرين، إثر غرق قارب سياحي قبالة سواحل جزيرة فو كوك، إحدى أبرز الوجهات السياحية في فيتنام، فيما تواصل السلطات عمليات البحث والتحقيق في ملابسات الحادث.

وقع الحادث عندما انقلب القارب السياحي الذي كان يقل 32 سائحًا هنديًّا وأربعة من أفراد الطاقم أثناء عودته إلى ميناء آن ثوي، إثر تعرّضه لأمواج عاتية ورياح قوية، بحسب وسائل إعلام فيتنامية.

وبحسب التقارير، وقع الانقلاب على مسافة تقل عن ميل بحري من الجزيرة؛ ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإنقاذ التي تمكنت من انتشال 21 ناجيًا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وأكد سكرتير لجنة الحزب في مقاطعة آن جيانغ، نغوين تيان هاي، أن الأولوية تتمثل في استكمال عمليات الإنقاذ وانتشال جميع الضحايا، إلى جانب توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وأفادت وسائل إعلام فيتنامية بأن السلطات رفعت تقريرًا عن الحادث إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، في حين فُتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب غرق القارب.

من جانبها، أعلنت سفارة الهند في هانوي أنها تتابع الحادث عن كثب، مشيرة إلى أن السلطات الفيتنامية تواصل عمليات البحث والإنقاذ والتحقق من جميع التفاصيل.

وتُعد جزيرة هون ماي روت نغواي من أشهر الوجهات السياحية في جزيرة فو كوك، وتستقطب الزوار بفضل شواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية، ويمكن الوصول إليها بالقارب خلال 20 إلى 40 دقيقة من الساحل.