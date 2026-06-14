مصرع 12 شخصاً بسقوط طائرة في أميركا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأحد، مصرع 12 شخصاً بسقوط طائرة مدنية في ولاية ميزوري.

وقالت السلطات في بيان أوردته وسائل إعلام أميركية إن ركاب الطائرة كانوا يخططون لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في القفز بالمظلات، إلا أن الطائرة سقطت وتحطمت ما أودى بحياة من كانوا على متنها.

بدورها أكدت دورية الطرق السريعة بولاية ميزوري، أن عناصرها متواجدون في موقع الحادث، ويقدمون المساعدة لقسم شرطة بلدة بتلر، ومكتب مقاطعة بيتس.

ووقع الحادث بالقرب من مطار بتلر التذكاري. وتقع بتلر على بعد نحو 65 ميلاً جنوب مدينة كانساس سيتي.

وقال الرقيب جاستن إيوينج من دوريات الطرق السريعة في ولاية ميزوري، إن الطائرة كانت تقلّ أشخاصاً للقفز بالمظلات، مضيفاً أن "فرق الإنقاذ تلقت بلاغاً عن سقوط طائرة واشتعال النيران فيها حوالي الساعة 11:30 صباح الأحد".

وأضاف: "فرق الاستجابة للطوارئ تمكنت من إخماد الحريق بعد وقت قصير من الحادث"، واصفاً المشهد بأنه "قاسٍ".

وتابع: "لقد سقطت الطائرة في حقل مجاور للمطار، لكنني أعتقد أنهم يغلقون الطريق كإجراء احترازي"، مشيراً إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيجري تحقيقاً في الحادث.

وتستطيع الطائرة حمل ما يصل إلى 17 مظلياً، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة. ووفقاً لسجلات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرة التي تحطمت في ميزوري صُنعت عام 2010.

ولم تتوفر أي معلومات فورية عن أعمار أو مسقط رأس ضحايا الحادث.

وتعمل شركات القفز المظلي في المنطقة لمدة ثمانية أو تسعة أشهر في السنة، ويبدأ الموسم عادةً في أواخر آذار/ مارس أو أوائل نيسان/ أبريل، ويستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر.