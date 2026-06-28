مصرع 11 شخصاً بتحطم طائرة شمال شرقي فرنسا

شفق نيوز- باريس

أعلنت السلطات في بلدة تومبلين بشمال شرقي فرنسا، يوم الأحد، مصرع 11 شخصاً في حادث تحطم طائرة، تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السلطات قولها، إن الطيار ⁠وجميع الركاب العشرة لقوا حتفهم في الحادث، وكان نصف الركاب من المتدربين والنصف الآخر من المدربين.

بدوره، أفاد حاكم إقليم ميرت إيه موزيل، إيف سيجي، بأن ⁠ضرراً لحق بالطائرة على ما يبدو قبل أن تسقط على الأرض.

وأضاف: "لو كان موقع التحطم على بعد أمتار قليلة، لكان من ⁠الممكن أن يتسبب في وقوع ضحايا آخرين".

ووقع الحادث في منطقة سكنية بالقرب ⁠من مركز تجاري.