مصرع وإصابة 47 لاجئاً بحادث سير مروّع في أفغانستان

شفق نيوز- كابول

انقلبت مركبة تقل لاجئين عائدين على الطريق السريع كابول-جلال آباد في إقليم باجمان شرق أفغانستان، يوم السبت، ما أسفر عن سقوط 47 شخصاً بين قتيل وجريح.

وذكر مكتب الإعلام والعلاقات العامة في إقليم لاجمان، أن الحادث وقع حوالي الساعة 5:30 صباحا "بتوقيت أفغانستان"، بالقرب من منطقة سورخكانو بإقليم لاجمان، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.

وتشير تقارير أولية إلى أن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في الحادث.

ومنذ بداية العام الماضي، عاد 1.5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من عقود من الحرب والأزمات الإنسانية، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وشهدت أفغانستان في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حوادث السير، نتيجة تدهور البنية التحتية للطرق بعد عقود من الحرب، إلى جانب القيادة المتهورة، وضعف الالتزام بقواعد المرور، ونقص إجراءات السلامة.