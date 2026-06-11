مصرع وإصابة 24 شخصاً على الأقل بانفجار كبير جنوبي الصين

شفق نيوز- الصين

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 17 آخرون بانفجار كبير وقع في منطقة قوانغشي تشوانغ ذات الحكم الذاتي في جنوب الصين فجر الخميس.

وبحسب مسؤولين محليين، فقد وقع الانفجار في حوالي الساعة 1:40 فجرا بالتوقيت المحلي في أحد شوارع بلدة شينغآن بمقاطعة شينغآن، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى و17 جريحا.

وأوضحت السلطات المحلية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأن جروحهم ليست مهددة للحياة.

ذا وتجري الشرطة المحلية حاليا تحقيقا في سبب الحادث بعد استبعاد احتمال تسرب الغاز من خط الأنابيب.