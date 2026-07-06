مصرع سائق عراقي بانفجار صهريج نفط في سوريا

شفق نيوز- دمشق

لقي سائق صهريج وقود عراقي الجنسية مصرعه، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إثر حادث سير على الطريق السريع "أوتستراد" حمص – طرطوس، في منطقة الرابية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وإغلاق الطريق الدولي باتجاه مدينة طرطوس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن الحادث تسبب باشتعال الصهريج المحمّل بالفيول العراقي وانفجاره، ما تسبب بوفاة السائق على الفور، إلى جانب وقوع اصابات بشرية، دون التأكد من حصيلة رسمية نهائية حتى الآن.

وأشار مراسلنا إلى أن تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد النيران وتأمين الموقع، بالتزامن مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.