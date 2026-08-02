مصدر إيراني ينفي التوصل لاتفاق لإعادة فتح هرمز

شفق نيوز- طهران

نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، يوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن ما نُشر بهذا الشأن "عارٍ عن الصحة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله إنه "لا يوجد أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار التي تم نشرها حول هذا الموضوع كاذبة".

وأضاف أن "مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دامت الإجراءات العدائية الأميركية مستمرة"، مشيراً إلى أن "حركة السفن ستكون ممكنة فقط عبر المسار الذي أعلنته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري وبعد الحصول على إذن منها".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن دبلوماسيين، صباح الأحد، بأن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تسوية تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعليق هجوم كان يعتزم تنفيذه ضد إيران.

وكان ترمب، قرر، فجر اليوم الأحد، تعليق عملية عسكرية واسعة "وغير مسبوقة" ضد إيران مقابل مبادرة طهران إلى إبرام صفقة سريعة مع واشنطن لفتح الممرات المائية، وإنهاء قضية الملف النووي.